Apache-piloot wordt de nieuwe Nederlandse oorlogsheld

Wie de piloot precies is en voor welke missies de vlieger wordt onderscheiden, wordt later bekendgemaakt.



De Apache-piloot is de derde Nederlandse militair na de Korea-oorlog die de Militaire Willems-Orde krijgt uitgereikt. Commando Marco Kroon was in 2009 de eerste die tot ridder werd geslagen, toen nog door koningin Beatrix. Vijf jaar later kreeg ook Gijs Tuinman de hoogste militaire onderscheiding uitgereikt. Hij is eveneens een commando. Beiden kregen de onderscheidingen voor missies in Afghanistan.



Het voltallige Korps Commandotroepen was de laatste die de Willems-orde kreeg uitgereikt. Dat was in 2016.



De benoeming van de nieuwste oorlogheld komt precies op het moment dat er gedoe is over ridder Marco Kroon. Het Openbaar Ministerie onderzoekt het verhaal van Kroon dat hij tien jaar geleden een Taliban-strijder had gedood op een geheime missie. Hij meldde dat toen niet direct bij zijn leidinggevende, maar biechtte dat eind vorig jaar alsnog op.