AOW-leeftijd blijft ook in 2025 op 67 jaar

LIVE TWITTER ‘Haal kinderen IS’ers nu terug, anders vallen ze in handen van Assad’

14:46 Advocaten van 23 vrouwelijke Syriëgangers proberen vandaag in een kort geding voor de rechtbank in Den Haag voor elkaar te krijgen dat de Nederlandse staat ze naar Nederland terughaalt, samen met hun in totaal 55 kinderen. De vrouwen zitten in kampen in Noord-Syrië en willen zo spoedig mogelijk worden gerepatrieerd. Volg de zaak hieronder live via tweets van verslagger Cyril Rosman.