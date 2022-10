ANWB: ‘Werk donderdag thuis vanwege stakingen streekvervoer, het wordt druk op de weg’

De drukte zal vooral voelbaar zijn op de provinciale wegen, daar rijden de streekbussen immers. Buspassagiers die toch naar hun plaats van bestemming willen hebben doorgaans geen alternatief behalve de auto of - afhankelijk van het aantal kilometers - de fiets.

,,Vooral het onderliggend wegennet richting de steden zal druk zijn. Heel vervelend voor mensen die op pad willen. Ik verwacht niet dat het alle drie de dagen tot ellenlange files zal leiden. Het is in de regio Noord herfstvakantie, dat scheelt al veel verkeer op de weg,’’ zegt Arnoud Broekhuis van de ANWB Verkeerscentrale.

Woensdag worden er geen problemen verwacht. Woensdag is toch al voor veel mensen een vrije dag of een thuiswerkdag. Donderdag ligt het anders. Die dag is toch al de drukste van de week. ,,Vorige week hadden we zonder stakingen ‘s ochtends 869 kilometer file en ‘s avonds 895 kilometer. Op dinsdag en donderdag is het toch al drukker dan voor corona. Dus ons advies is: werk donderdag thuis als het kan.’’

70 procent

Niet al het streekvervoer zal plat gaan. CNV steunt de staking niet. De streekvervoerders zelf verwachten dat 70 procent van de streekbussen toch zal rijden, dat was bij eerdere stakingen in het streekvervoer ook zo. Het is nu nog grotendeels onbekend welke ritten uitvallen. Via de app en website van 9292 zal op de stakingsdagen live te zien zijn welke ritten wel gereden worden. In Utrecht valt de tram op het traject van Nieuwegein/IJsselstein via Utrecht CS naar het Science Park en UMC Utrecht waarschijnlijk helemaal uit. In Rotterdam rijden tram en metro weer wél. Ook in Amsterdam en Den Haag rijdt het stadsvervoer volgens dienstregeling. Het personeel daar valt onder een andere cao. Voor zover bekend gaat het onderwijs op de stakingsdagen gewoon door.

Koopkrachtverlies

De stakende buschauffeurs eisen een loonsverhoging van 10 procent om het koopkrachtverlies te compenseren. Ook moeten er afspraken komen over de werkdruk en het personeelstekort. De werkgevers vinden dat de eisen besproken moeten worden als er over een nieuwe cao onderhandeld wordt, de huidige cao loopt tot eind dit jaar. Ze wijzen erop dat ze wel degelijk iets doen. Zo krijgen de 12.000 werknemers in het streekvervoer volgende maand 1000 euro bruto extra als compensatie voor de extreme inflatie. FNV bestempelde die 1000 euro als een ‘fooi om de problemen af te kopen’.

De Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) roept de FNV op de 'zinloze’ stakingen op te schorten en ook aan tafel te komen om te praten over de nieuwe cao voor 2023. Maar de vakbond voelt zich gesterkt door de succesvolle stakingen bij NS en denkt met staken meer te bereiken. Bij de NS leidden de stakingen tot twee extra betalingen van 1000 euro bruto én 9,25 procent meer loon in anderhalf jaar.

Quote Die verschra­ling van het openbaar vervoer gaat maar door

Vrijdagmiddag

Als de stakingen een succes zijn en er veel bussen uitvallen dan zal dat dus vooral donderdag een probleem zijn op de weg. ,,Maar ook vrijdagmiddag verwachten we heel veel drukte. Regio’s Midden en Zuid beginnen dan aan de herfstvakantie. Wie de mogelijkheid heeft: vertrek zo vroeg mogelijk om vrijdagmiddag niet in de spits vast te staan.’’

Broekhuis ziet de stakingen met lede ogen aan. ,,Dit helpt natuurlijk niet om mensen uit de auto en in het ov te krijgen. We hebben de problemen met de NS al en nu dit weer erbij. Die verschraling van het openbaar vervoer gaat maar door.’’

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van auto’s en mobiliteit: