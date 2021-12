ANWB: wees voorbereid op kou, code geel om lage gevoelstemperatuur tot -15

updateDe ANWB waarschuwt mensen die vanavond of vannacht nog de weg op moeten zich goed voor te bereiden op extreme kou. In het noorden van het land geldt code geel omdat de gevoelstemperatuur daar zal zakken naar -15 à 16 graden. ,,Hierdoor is er kans op onderkoeling en op koudeletsel”, aldus weerinstituut KNMI.

Volgens een woordvoerder van de ANWB is het goed om voorzorgsmaatregelen te nemen. Zo is het belangrijk warm gekleed op pad te gaan, omdat het uitzonderlijk koud kan worden. ,,Als er sneeuw ligt zie je dat en verwacht je dat het koud is, nu niet.”

Op de website van de ANWB staan tips: ,,Houd voor u vertrekt de berichten in de gaten. Zorg voor voldoende brandstof in de tank. Zolang de motor kan draaien, kan het interieur verwarmd worden. Een goeie deken kan nooit kwaad, maar het beste tegen onderkoeling werkt goed afsluitende warme kleding. Het is dus niet zo gek om een skibroek in de kofferbak te hebben liggen.”

Waarschuwingscode

Eerder vandaag liet het KNMI weten dat in Groningen en Friesland vanavond laat code geel geldt vanwege de lage temperaturen. Het komt niet vaak voor dat het KNMI een waarschuwingscode afroept wegens kou. Code geel wordt van kracht bij een ‘windchill’, of gevoelstemperatuur, vanaf -15 graden.

Volgens een woordvoerster werd in februari van dit jaar nog gewaarschuwd voor de lage temperaturen tijdens sneeuwstorm Darcy, die over Nederland raasde. ,,En de waarschuwing voor koude voordien is alweer enkele jaren geleden.” Bij een verwachte gevoelstemperatuur van -20 is er sprake van code oranje.

Volgens het KNMI worden dergelijke waarschuwingen afgegeven, zodat automobilisten, wandelaars of fietsers zich niet laten verrassen door het extreme weer, aldus de woordvoerster.

Gladheid

Morgen, op tweede kerstdag, is vanwege de kans op gladheid door ijzel code geel van kracht in een deel van het land. Eerder vandaag meldde het KNMI dat dit geldt voor het hele land, maar dat is herzien. De waarschuwing geldt niet meer voor de zuidelijke provincies, wel voor die in het midden en noorden van het land.

De verwachting is dat vanaf halverwege de ochtend net ten noorden van de grote rivieren kans is op gladheid door ijzel. Dat verdwijnt dan weer na enkele uren door oplopende temperaturen. De ijzel trekt langzaam richting het noordoosten en bereikt pas in de avond het noorden en noordoosten, aldus het KNMI. Daar kan het nog tot maandagochtend glad blijven.

Omdat mensen in het verkeer hinder van de situatie kunnen ondervinden, adviseert het KNMI dat ze hun rijgedrag aanpassen. Ook wordt aangeraden dat ze weerberichten en eventuele waarschuwingen volgen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.