ANWB waarschuwt 95.000 klanten voor datalek bij webshop

,,Het gaat om telefoonnummers, e-mailadressen en betaalvoorkeuren", aldus ANWB-woordvoerder Ad Vonk. Getroffen klanten moeten daarom letten op verdachte e-mails, die de consument naar een nagebootste website probeert te lokken.

Volgens de toeristenbond is er verder geen belangrijke informatie toegankelijk geweest als bankgegevens, creditcardgegevens of inlogdata. Wel stonden de overige gegevens al twee weken online.

Menselijke fout

Het lek ontstond door een fout van leveranciers en werd op 21 september ontdekt. ,,Het gaat om een menselijke fout", aldus Vonk. ,,Er werken nou eenmaal veel mensen aan de webshop, dus gaat het wel eens mis. Maar deze fout had sneller hersteld moeten worden."

Volgens de ANWB-woordvoerder is er nu wel een technische oplossing gevonden voor de fout en komt deze in de toekomst niet meer voor. Toch is het probleem nog niet volledig opgelost: het zal het even duren voordat alle gegevens van het web af zijn.

,,Zoekmachines nemen de gegevens ook over. Daarom staan er mogelijk nog kleine restantjes op Google of Bing. Maar we proberen alle sporen zo snel mogelijk te wissen." Getroffen klanten zijn vandaag per mail over het datalek geïnformeerd.

Gebeurt vaker

De Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens heeft inmiddels ook een melding van het datalek gekregen. Volgens een woordvoerder van de autoriteit gebeuren dit soort lekken bij bedrijven 'zeker vaker'.