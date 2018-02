ANWB: Fietspad moet veiliger, het is tijd voor een wake-upcall

Die oproep doet hoofddirecteur van de ANWB Frits van Bruggen vandaag in een interview in deze krant . ,,Verkeersveiligheid is in de vergetelheid geraakt. We merken onvoldoende urgentie in de gemeenteraden. Het is tijd voor een wake-upcall.'' Uit een onderzoek onder ruim 22.000 ANWB-leden blijkt dat 27 procent van de achterban zich onveilig voelt op de fiets. Fietsers voelen zich het onveiligst in de grote steden. Amsterdam komt als slechtste uit de bus: 44 procent voelt zich daar onveilig op de fiets. Ook in Delft (37 procent), Maastricht (36 procent), Utrecht (35 procent) en Den Haag (34 procent) voelt meer dan een derde zich niet veilig in het verkeer op de tweewieler. Steden als Zwolle, Lelystad en Almere scoren het best: daar voelt ruim 80 procent zich veilig op de fiets.

Veiligheid

De ANWB roept vandaag de kandidaat-gemeenteraadsleden van 28 grote gemeenten in Nederland op aandacht te vragen voor de veiligheid van de fietsers. ,,Wij willen graag met de gemeente in gesprek over mogelijke oplossingen van de knelpunten'', zo staat er te lezen.



Gemeenten mogen daarbij volgens de ANWB-topman omstreden maatregelen niet uit de weg gaan. ,,We moeten per stad en dorp bekijken of er 30-kilometerzones bij moeten komen.'' Op de vraag of hij niet bang is daarmee automobilisten – waarvoor de ANWB ook de belangenbehartiger is – tegen zich in het harnas te jagen, antwoordt hij: ,,Meer 30-kilometerzones, daar zal niet iedere autobezitter blij mee zijn. Daar zullen we ook discussie over krijgen. Maar het gaat niet om autootje pesten of fietsen pesten, het gaat om de veiligheid.''