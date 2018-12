Anti-tabakslobbyisten Bénédicte Ficq en Wanda de Kanter ‘meest invloedrijke vrouwen'

Een jaar geleden verloor Sanne haar twee kinderen: ‘Elke morgen hoop ik dat ik ze weer hoor roepen’

19:30 In één klap verloor Sanne Paauwe haar twee kinderen Lily (5) en Mike (3). Sinds het ongeluk op de Sloeweg bij Vlissingen, morgen een jaar geleden, is niets meer hetzelfde. ,,Er is voor altijd een gat in mijn hart geslagen.”