Ans Boersma: Ik ben niet overtuigd dat mijn ex een jihadist is

Boersma ging gisteravond bij Özcan Akyol in Onze Man in Deventer dieper in op die zaak. Voor haar is er sinds die eerste zitting niet veel veranderd. ,,Het OM moet ook wel met wat komen. Ik ben van de één op de andere dag mijn baan kwijt. Mijn leven kwijt. Ik ben heel benieuwd naar de onderbouwing.”



Ze wist weliswaar van de banden van haar ex-vriend met Jabhat al-Nusra, maar zegt dat te plaatsen in een andere tijdsgeest. Ze zag hem als iemand die had gestreden tegen het regime van Assad. ,,Ik zie hem niet als jihadist. Ik heb hem leren kennen als een Syriër. Ik zie hem als mijn ex. Ik spreek veel mensen die vluchten uit Syrië over een persoon als Assad. Ik heb er wel moeite mee hoe we zijn misdaden kunnen parkeren.” Later in het gesprek stelt Boersma ook nog: ,,Ik zie hem blijkbaar niet zoals hij nu afgeschilderd wordt.”



Justitie verdenkt Aziz A. van lidmaatschap van een terroristische organisatie. Op de eerste zitting woensdag bleek justitie over 17 afgeluisterde gesprekken te beschikken waaruit, volgens het OM, onder meer blijkt dat A. waarschijnlijk betrokken is geweest bij gevechten en moorden namens Jabhat al Nusra. Het gaat onder meer om gesprekken tussen Aziz en Boersma.