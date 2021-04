Anonieme brieven, 152 namen, tig scenario’s maar ouders Sem werden nooit gevonden: ‘Misschien was het razende paniek’

15.000 euro tipgeld levert alvast vijftig gloednieuwe aanwijzingen op, die moeten leiden naar het vinden van de ouders van Sem Vijverberg. Het lijkje van de pasgeboren baby werd begin 2006 gevonden in een kolk in Doetinchem. Hieronder een reconstructie van de zaak op basis van informatie uit het dossier en gesprekken met betrokkenen.

Rond half vijf ‘s middags op 29 januari 2006 deden drie spelende kinderen een lugubere vondst. In de bevroren Doetinchemse vijver de Kapperskolk vonden ze het levenloze lichaam van een baby. Hanneke de Bruyne, destijds rechercheur, haastte zich naar de vindplek. ,,De technische recherche was aan het werk. Op dat moment was nog niet duidelijk of het om een kindje ging of dat het toch een pop was’’, zei ze in een eerder interview met De Gelderlander.

Het kind heeft vermoedelijk ongeveer een week in het water gelegen voor het werd gevonden. Door de kou en het water verandert de textuur van de huid, waardoor op het eerste oog niet te zien was of het een echte baby betrof. ’s Avonds werd dat duidelijk en dus ook dat er sprake was van een ernstig misdrijf.

De ochtend na de vondst werd een grootschalig recherche-onderzoek gestart dat de naam Jako meekreeg. Een team van 25 technische en tactische rechercheurs ging aan de slag, De Bruyne was één van hen.

Placenta

Het eerste dat de onderzoekers te doen stond, was de vindplek – een bevroren vijver in de wijk De Hoop – afzoeken op sporen. De omgeving werd nauwgezet uitgekamd. De mobiele eenheid doorzocht de omgeving naar sporen. Op een later moment doorzocht een duikteam de hele plas en werd met lijkenhond gezocht naar menselijke resten, zoals bijvoorbeeld de placenta.

Volledig scherm © TK_Doetinchem -Grafje gevonden babylijke

Na het eerste onderzoek op de vindplek, hebben forensische experts het lichaampje zorgvuldig uit het ijs gehaald. Het werd overgebracht naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) waar het nauwgezet werd onderzocht. Het NFI constateerde dat het om een jongetje ging dat voldragen was geboren en had geademd. Het kindje had enige uren geleefd en was door geweld om het leven gebracht – neonaticide wordt dat genoemd. Het NFI kon niet met zekerheid zeggen dat het kind al dood was toen het in de vijver werd achtergelaten, verdrinking heeft mogelijk een rol gespeeld bij het overlijden.