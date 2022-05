Annemieke organiseert demonstratie voor recht op abortus: ‘Ook hier is dat niet vanzelfsprekend’

Het nieuws dat het recht op abortus in de Verenigde Staten dreigt te worden teruggedraaid, kwam bij Annemieke van Straalen zo hard binnen, dat ze iets wilde doen. ,,Slecht nieuws kan ik meestal wel van me af laten glijden, maar nu zat ik een paar uur later nog steeds met een knoop in m’n maag. Ik heb nooit een abortus gehad, maar het onderwerp emotioneert me heel erg. Wat je met je lichaam doet is jouw keuze. Niemand mag zich jouw lichaam toe-eigenen. Abortus verbieden is een regelrechte aanval op het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen, op onze menselijkheid.’’