Anneke's tuin is 2000 vierkante meter groot, maar het gras sproeit ze nooit: ‘Ik voed mijn planten ook op’

LIVE | Dertig jaar cel en tbs geëist voor moorden zorgboerde­rij Alblasser­dam en in Vlissingen

De officier van justitie eist 30 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging tegen John S. (39) voor twee moorden in de Alblasserdamse zorgboerderij Tro Tardi, twee pogingen daartoe en een moord in Vlissingen. Volgens het Openbaar Ministerie is voorbedachte rade bewezen en is de inwoner van Oud-Alblas verminderd toerekeningsvatbaar. Het AD doet in dit blog live verslag, onderaan deze tekst.