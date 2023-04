Anne kiest heel bewust voor een tweede kind: Tim wordt postuum weer papa

Meeste verkeersdo­den vallen weer in Brabant, aantal fatale ongevallen na alcoholge­bruik stijgt flink

De meeste verkeersdoden vielen afgelopen jaar in Brabant. Uit cijfers van het CBS blijkt dat in de provincie 140 dodelijke slachtoffers werden geteld. Landelijk kwam het aantal verkeersdoden in 2022 uit op het hoogste niveau sinds 2008. En die fatale ongevallen zijn steeds vaker te wijten aan alcohol- of drugsgebruik.