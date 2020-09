Anne (44) ging in therapie na dramarelaties: ‘Ik ging langzaam kapot’

,,Geen gezeik meer, nam ik me een jaar of acht jaar geleden voor. Na een reeks foute mannen had ik er geen zin meer in. Het patroon dat zich steeds voordeed, verliep als volgt: ik voelde me aangetrokken tot een cool, zelfverzekerd type en stelde me heel onafhankelijk op. Daarop deed hij zijn best om mij voor zich te winnen, liet ik hem dichterbij komen, schopte hij mij weer van zich af en ging ik wanhopig zitten wachten en berichtjes sturen. Het was een eeuwige dans van aantrekken en afstoten, waar ik langzaam aan kapotging.