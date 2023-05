Anita staat plotseling oog in oog met een wolf: ‘Ruim anderhalve kop groter dan mijn herders’

Ze heeft het eerst niet in de gaten. Maar na tien tellen dringt het tot Anita Moerman door: het dier dat nieuwsgierig naar haar staat te kijken is een wólf. Toch is ze geen moment bang geweest, 's ochtends in de Zeisterbossen. ,,Daar had ik geen enkele reden voor.”

Woensdag tegen kwart voor acht 's ochtends loopt Anita Moerman (56) met haar drie honden door het Zeisterbos. Zoals ze wel vaker doet. De vogels fluiten op de achtergrond, als ze vanuit een zijpad een ander dier dichterbij ziet komen. ,,Eerst dacht ik nog dat het een loslopende hond was. Ik zag hem omkijken alsof hij naar zijn baasje zocht. Toen greep ik naar mijn telefoon om een foto te maken. Want als die hond verdwaald is of losgebroken, kan ik later aangeven waar ik heb hem gezien.”

Maar al gauw ontdekt Anita dat ze te maken heeft met een ánder soort viervoeter. ,,Na tien tellen zag ik het: dit is een wolf! Het dier was ruim anderhalve kop groter dan mijn herders en ook veel breder en sterker.” De locatie van de bijzondere ontmoeting had ze liever niet met de wereld gedeeld, om de wolf te beschermen. ,,Ik begrijp dat het nu toch naar buiten is gekomen. Dat vind ik jammer.” En inderdaad: op social media gonst het van de berichten over een wolf bij de Kozakkenput, tussen Zeist en Soesterberg.

Volledig scherm De wolf in het Zeisterbos. © videostill

Zwaaien en lawaai maken

Anita is naar eigen zeggen geen seconde bang als ze oog in oog met het dier staat. ,,Daar had ik geen enkele reden voor. Het dier was rustig. Hij wekte niet de indruk dat er iets gebeurde dat hem niet beviel. De wolf loopt al jaren rond in Nederland en we hebben natuurlijk best een groot bosgebied. Dus helemaal onverwacht kwam het niet, maar dat het van zó dichtbij zou gebeuren had ik dan weer niet verwacht.”

Ze probeert de wolf te verjagen door met haar armen te zwaaien en lawaai te maken. Het dier reageert niet. Vervolgens doet Anita een paar stappen achteruit met haar honden, in de hoop om zo voorzichtig weg te kunnen komen. Dat werkt averechts: de wolf komt haar kant opgelopen.

Telefoon paraat

Daardoor zit er niets anders op dan stil blijven staan. ,,De wolf deed nog een paar stappen naar voren en verdween vervolgens in de bosjes. Daarna heb ik hem niet meer gezien. Achteraf heb ik het idee dat de wolf een bepaald pad wilde inslaan, waar ik net iets te dicht in de buurt stond. Hij dreigde niet, maar je wilt toch het zekere voor het onzekere nemen.”

Quote Als eerste heb ik contact gezocht met de boswachter, daarna wilde ik plaatselij­ke hondenbe­zit­ters op de hoogte brengen Anita Moerman

Al die tijd had Anita heeft telefoon paraat. ,,De ontmoeting heeft zeker wel tien tot twaalf minuten geduurd. Daardoor kon ik op mijn gemak filmen. Dat is de bonus. Als eerste heb ik contact gezocht met de boswachter, daarna wilde ik plaatselijke hondenbezitters op de hoogte brengen. Dit is tenslotte een gebied waar honden loslopen. Mijn filmpje heb ik aanvankelijk alleen met een plaatselijke wandelgroep gedeeld, maar van daaruit is op het allerlei andere plekken beland.”

Passant of blijvertje?

Volgens Anita is het onnodig om bang te zijn voor de wolf. ,,Het beest heeft niks gedaan. Bovendien is de kans groot dat hij allang weer is verdwenen.”

Het Wolvenmeldpunt en Staatsbosbeheer hebben de afgelopen dagen diverse meldingen gekregen van mensen die de wolf hebben gezien in de omgeving van Zeist en Soesterberg. Of de wolf zich definitief in de regio Utrecht heeft gevestigd is nog onduidelijk, vertelt Maurice La Haye van het meldpunt. ,,Op een moment dat we vaker meldingen krijgen uit een gebied, zijn dat de eerste signalen dat een zwervende wolf zich mogelijk probeert te vestigen. Pas na zes maanden kan je zeggen of daar echt sprake van is. Dat moet dan meermaals bevestigd zijn met DNA-onderzoek.”