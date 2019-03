Angelique deed aangifte verkrachting door Gökmen Tanis: ‘Hij is gek, ik had politie gewaarschuwd’

Angelique is vandaag bij de politie geweest. ,,Ik schrok me rot toen ik hoorde wat er gebeurd is. Ik heb meteen de politie gebeld. Ik was doodsbang, ik dacht: die komt mij opzoeken. Ik hoopte dat de politie mij zou helpen, maar wat gebeurde er: ze gingen mij ondervragen of ik wist waar ie was. Mij! Een slachtoffer. Ik vind het een schande.”

Thuis

De verkrachting heeft bij haar thuis plaatsgevonden. ,,Dat was op 11 juli 2017. Hij kwam om één uur 's nachts en ging zeven uur 's ochtends weg. Toen heeft ie me verkracht. Hij heeft me toen ook gebeten en geslagen. Hij was doorgesnoven, hij was de duivel geworden. De nacht staat in mijn geheugen gegrift, één lange nachtmerrie, maar dan in het echt.” Tanis zou ook hebben gedreigd haar huis in de brand te steken.