Angela raakte in 24 uur verlamd door zeldzame ziekte: ‘Ik dacht nog: die is gek! Ik moet naar mijn dochters’

Volgens de arts had Vayanne (17) hyperventi­la­tie, maar het bleek trombose: ‘Ik was doodziek’

Trombose, dat is toch iets voor ouderen? Die krijgen door een lange vlieg- of busreis dikke benen en moeten daarna bloedverdunners slikken. Vayanne was pas 16 toen ze trombose kreeg, als bijwerking van de pil. Alleen, niemand had dat door - tot ze op sterven na dood was. ,,Ik was zo bang dat ik dood zou gaan.”

11 oktober