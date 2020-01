Angela de Jong en Invictus Games in De Ochtend Show to go

Een totaal ander onderwerp in de show is eetstoornissen. Iedereen kent de eetstoornis anorexia of boulimia wel, maar de eetbuienstoornis is in Nederland veel minder bekend. Mensen die dit hebben, blijven overmatig eten, maar geven vervolgens niet over. Hierdoor hebben zij vaak overgewicht en andere klachten. Een eetbuienstoornis is sinds 2013 een officiële eetstoornis, maar bij de hulpgroep Anonieme Overeters komen al jaren mensen met dit soort klachten. De groep bestaat zestig jaar. Ervaringsdeskundige Heleen vertelt waarom ze bij de groep zit en GGZ-onderzoeker Alexandra Dingemans is in de studio om meer te vertellen over de achtergronden.