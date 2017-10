André Rieu voor de bestuursrechter vanwege kinderarbeid

Orkestleider André Rieu vecht vandaag bij de bestuursrechter in Roermond een enorme boete aan die hij kreeg wegens kinderarbeid. Rieu liet in de zomer van 2015 een groep minderjarige Roemeense panfluitspelers van 13 tot en met 16 jaar tot middernacht optreden op het Vrijthof in Maastricht.

Dat leverde Rieu een boete op van de Inspectie SWZ wegens overtreding van de wet op de kinderarbeid. Na 23.00 uur mogen minderjarigen niet meer optreden.

Familiehuis

De boete is zo'n 3500 euro per minderjarige, per concert. Het gaat in totaal om zeven concerten en ongeveer 14 minderjarige kinderen uit het gezelschap van de Roemeense panfluitvirtuoos Gheorghe Zamfir. ,,Van de totale boete kan je een familiehuis kopen'', zei Rieu er zelf over. Het gaat om een bedrag van bijna 3,5 ton.

De dirigent is het niet eens met de boete en noemt de actie van de inspectie 'absurd'. ,,De kinderen hebben juist de tijd van hun leven gehad.'' Volgens Rieu heeft de inspectie expres gewacht tot alle concerten voorbij waren en pas daarna ingegrepen. ,,Ze hadden ook na het eerste concert al bij mij kunnen aankloppen.'' Rieu kondigde al eerder aan in beroep te gaan. Dat dient dus vandaag.

Rieu is zelf niet in de rechtbank aanwezig. Hij is momenteel in Amerika. Zijn advocaten vertegenwoordigen hem vandaag in Roermond. Zoon en manager Pierre Rieu zegt dat het uitnodigen van de Roemeense panfluiters een vrij spontane actie was bedoeld als verrassing in Maastricht.

