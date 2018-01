Amsterdamse wethouder schrijft ontroerend bericht over doodzieke zoon

,,Op 24 september 2017 verrijkte jij ons leven”, begint de SP-wethouder zijn openhartige verhaal op Facebook. ,,Een prachtige baby, maar wel geboren met neonatale Marfan, waardoor het hart zich verkeerd vormt. Terwijl je net in ons leven bent, moeten we ons ook al voorbereiden op jouw vertrek. Dokters geven je maximaal twee jaar.”



Op hun blog willen Ivens en zijn vrouw hun ervaringen delen omdat er weinig bekend is over de ziekte. Ze willen daarmee ook andere ouders met een ziek kind steunen. ,,Neonatale Marfan komt niet veel voor, er is ook niet veel over te vinden. Door onze ervaringen op te schrijven hopen wij iets meer bekendheid aan je aandoening te kunnen geven. Maar bovenal willen we ook jouw leven beschrijven: voor een ieder die met ons meeleeft, voor een ieder die ook een zieke baby heeft en voor ons als we straks niets meer dan de herinneringen hebben.”