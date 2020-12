Amsterdamse verdachte ‘Audi-bende’ na 2 jaar aangehouden voor plofkraak Duitsland

Een 28-jarige Amsterdammer is vrijdagavond in zijn woonplaats aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een plofkraakpoging in Zuid-Duitsland, in 2018. In zijn woning vonden agenten meerdere vuurwapens, munitie en een gestolen scooter, meldt de politie. Zijn handlanger werd destijds gearresteerd na een hevig vuurgevecht met een Duits politiecommando.

De aanhouding van de twintiger gebeurde op verzoek van de Duitse recherche. Die verdenkt hem ervan deel uit te maken van een bende plofkrakers die in de nacht van 17 op 18 oktober 2018 omstreeks 02.30 uur wilde toeslaan in Germering bij München. Daarbij ging het grondig mis.

Op het moment dat twee daders de geldautomaat wilden opblazen, kwam een speciale eenheid van de Duitse politie (SEK) in actie die hen had opgewacht. Een van de twee, de toen 27-jarige Marwan K., probeerde te vluchten met de gestolen Audi RS5 (400 pk) maar bleek te zijn omsingeld door anonieme politievoertuigen. Nadat hij uit alle macht had geprobeerd te ontkomen en gas gaf, waarbij vijf van de zes politievoertuigen werden geramd, openden de twaalf leden van het speciale interventieteam het vuur. Ze losten maar liefst 30 schoten.

De Audi werd doorzeefd, twee kogels raakten K. in zijn linkerschouder. Hij werd vervolgens gearresteerd. Zijn handlanger, de nu 28-jarige Amsterdammer, wist te ontkomen. Drie SEK-leden waren gewond geraakt. Eentje zat met beide benen bekneld tussen twee twee voertuigen die door toedoen van K. op elkaar knalden, schreven de Süddeutsche Zeitung en Abendzeitung München destijds.

Uitvalsbasis

De medeverdachte wist te ontkomen maar dezelfde nacht werden in het naburige Gilching twee jonge vrouwen van 17 en 19 jaar gearresteerd alsook een 47-jarige man. Ze bevonden zich volgens Bild Zeitung in een via Airbnb gehuurd appartement dat als uitvalsbasis fungeerde voor de plofkrakers. Die zouden van daaruit ongeveer een week verkenningsrondes hebben uitgevoerd. In welke verhouding het trio tot de plofkraak en de daders stond, is niet bekend.

Een half jaar later, in mei 2019, arresteerde de Nederlandse politie in Amsterdam een toen 23-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats, en een 21-jarige en twee 25-jarige medeverdachten in respectievelijk Arnhem, Ede en Wageningen.

12,5 jaar cel

Audi-bestuurder Marwan K., inmiddels 29 jaar, werd eind september 2020 in München veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12,5 jaar. Dit omdat hij zich zo nietsontziend gedroeg tijdens de politieactie en volgens de rechtbank in totaal zes geldautomaten opblies en daarbij meer dan een half miljoen euro buitmaakte.

Vijf medeverdachten, vier mannen en een vrouw, kregen celstraffen variërend van 20 maanden tot zes jaar en 8 maanden.