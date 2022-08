Amsterdamse scholier (15) aangehouden om wurgspel

Documentai­re over online ‘stikspel’ al bijna 5000 keer bekeken

De documentaire 'The choking game, blijf in gesprek met je kind’ van Geert en Anita Reynders uit Arkel, is al bijna 5000 keer bekeken. In de film, die een klein half uur duurt, vertellen zij over de dood van hun zoon Tim. In mei 2017 overleed de toen 16-jarige jongen aan de gevolgen van een online ‘stikspelletje'.

30 mei