Amsterdamse jongen (19) die uitgezet dreigde te worden weer vrij: ‘Ik ben heel blij!’

Daniël Buter leidde tot een paar maanden geleden een leven als zoveel 19-jarigen. Hij werd in Amsterdam geboren, ging naar de basisschool en rondde zonder moeite de havo af. In zijn vrije tijd was hij dj en gaf hij als vrijwilliger dj-workshops aan kinderen. Zijn vervolgstudie op het hbo had hij al uitgekozen: ict. De problemen begonnen toen hij zich wilde inschrijven voor die opleiding.



Buter had een paspoort nodig, dus ging hij naar het gemeenteloket om er een aan te vragen. Daar bleek hij niet in het bezit te zijn van de Nederlandse identiteit. Buter is in Amsterdam geboren en getogen, zijn ouders komen uit de Dominicaanse Republiek maar zijn naar het buitenland vertrokken toen hij klein was. Hij is er zelf nooit geweest. Medewerkers van de gemeente schakelden de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in, waarop Buter werd vastgezet.



,,Ik heb dit bericht met afschuw gelezen,” zei de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema gisteren in een reactie. ,,Ik ben het eens met het oordeel dat Daniël niet thuishoort in detentie. Hij is een Amsterdamse jongen die nu zou moeten studeren.” Ook oppositiepartijen in de Tweede Kamer reageerden fel op de kwestie. Jasper van Dijk (SP) en Lodewijk Asscher (PvdA) riepen de staatssecretaris op zo snel mogelijk met een oplossing te komen.