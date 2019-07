Amsterdamse gracht afgesloten na vondst van handgranaat aan deur

De handgranaat werd dinsdagochtend om 06.45 uur gevonden door Rick Kerseboom en Hans Giesken, twee werklieden uit Bussum. ,,We stapten uit voor het pand en ik zei tegen mijn collega: ‘Moet je kijken, een handgranaat. Het zal vast een grapje wezen’,” zegt Kerseboom.



Ze maakten een foto van het explosief en lieten die aan een loodgieter zien die in hetzelfde pand aan het werk was. ,,Toen hebben we toch maar 112 gebeld,” zegt Giesken. ,,De politie zei gelijk dat het echt was.”



De Explosieven Opruimings Dienst heeft de handgranaat inmiddels afgevoerd. De straat is nog wel in beide richtingen afgezet voor verkeer. De granaat hing aan de deur van een ontharingskliniek. Ook het raam van de kliniek is beschadigd.