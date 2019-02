Amsterdams restaurant 's nachts meerdere keren beschoten

Volgens getuigen zouden mogelijk na de beschieting een of meerdere verdachten zijn weggereden op een donkerkleurige scooter. De politie is op zoek naar meer mensen die iets hebben gezien of gehoord op de Slotermeerlaan, waar de ingang van het restaurant is, of aan de achterkant.



De politie onderzoekt wat de aanleiding van het incident zou kunnen zijn. Om welk restaurant het gaat, wil de politie echter niet zeggen. ,,We zijn het nu aan het onderzoeken en kijken ook naar de achtergrond van het bedrijfspand”, aldus een woordvoerder. Bij de beschieting raakte niemand gewond.



Stadszender AT5 meldt dat het om restaurant Meram Burger gaat, de politie kan dit echter niet bevestigen. De schoten zijn in de omgeving goed te horen geweest. Buurtbewoner Daphne Channa Horn laat weten ervan wakker te zijn geworden. ,,Het klonk heel hard, heel heftig.”