Amsterdam zet zich schrap voor dampende huldiging Ajax

Amsterdam maakt zich op voor een ongetwijfeld dampende huldiging van voetbalclub Ajax die gisteren de 34ste landstitel in de wacht sleepte. Het officiële eerbetoon is vanmiddag om 16.00 uur op het Museumplein waar tienduizenden fans uit het hele land worden verwacht. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema denkt dat de stad het kampioensfeest aankan. Omwonenden houden hun hart vast, omdat een soortgelijke huldiging in 2011 chaotisch verliep.

Volgens Halsema, zo liet ze gisteren weten aan de vooravond van de festiviteiten in ‘haar’ stad, moeten supporters zich gedragen. Ze denkt dat, als vandaag sprake is van eventuele raddraaiers, die groep ‘verre in de minderheid’ zal zijn. Over de onrust in 2011 zei Halsema dat de stad daarvan veel heeft geleerd. ,,We denken nu dat we het aankunnen.”

Halsema drukt alle Ajax-supporters op het hart een feest te maken van de huldiging van hun club. ,,Bij een unieke prestatie van Ajax hoort een unieke huldiging. Daarom kiest de ‘driehoek’ (burgemeester, politie en Openbaar Ministerie, red.) na vele jaren weer voor een huldiging op het Museumplein. Omdat wij denken dat een huldiging midden in de stad feestelijk én veilig kan verlopen. We verwachten een grote opkomst van supporters uit het hele land en kijken uit naar een mooi eerbetoon aan de spelers en technische staf van Ajax”, aldus de burgemeester.

De driehoek heeft een aantal gedragsregels opgesteld waar de feestgangers aan moeten voldoen. Zo moeten ze rekening houden met de omgeving. Ook mogen ze niet meer dan één sixpack bier meenemen voor eigen gebruik en zijn glaswerk, wapens, vuurwerk en lachgas op het huldigingsterrein ten strengste verboden. Ook is aangekondigd dat bij de ingangen kan worden gefouilleerd en tassen kunnen worden gecontroleerd.

Geluidstorens

Vanmorgen vroeg was op het Museumplein al een legertje bouwers om het huldigingsterrein op tijd klaar te krijgen voor het feest. Feitelijk werd daarmee maandag al begonnen, omdat toen al duidelijk was dat Ajax de landstitel in de wacht zou slepen. Een van de maatregelen die op het terrein is genomen is het aftimmeren van de steigerconstructies met houten panelen. Daarmee hoopt de organisatie te voorkomen dat uitzinnige fans in geluidstorens klimmen om goed zich te krijgen op de kampioenen van trainer Erik ten Hag.

De parkeergarage onder het Museumplein is vandaag dicht, evenals supermarkt Albert Heijn aldaar. Ook is de onderdoorgang onder het Rijksmuseum afgesloten en zijn de ingangen alleen aan de zuidkant van het terrein aan de kant van de Van Baerlestraat, Concertgebouwplein en Gabriël Metsustraat. De buurt rondom de Johannes Vermeerstraat is vandaag de hele dag volledig afgegrendeld. Voor bewoners en bedrijven is toegang alleen mogelijk op vertoon van legitimatie en adresgegevens. De gemeente heeft ook rekening gehouden met ‘rolstoelgebonden’ supporters. Dichtbij het podium komt een speciaal plateau met ruimte voor maximaal vijftig personen en hun begeleiders. Het plateau is alleen bereikbaar vanaf het Van Goghmuseum (Honthorststraat/Museumpromenade).

Alcohol

Er komt geen verbod op het drinken van alcohol op boten in de Amsterdamse grachten. Een verzoek aan het stadsbestuur om bepaalde delen op het water in de hoofdstad aan te wijzen als gebied waar geen alcohol geschonken dan wel gedronken mag worden, vindt burgemeester Halsema niet wenselijk. Een verbod invoeren is juridisch lastig en volgens de burgemeester ‘niet proportioneel’. Zij wil de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) niet aanpassen om zo gebruik van alcohol op passagiersvaartuigen te verbieden. Volgens Halsema is de ernst, omvang en urgentie van de overlast door het alcoholgebruik niet van dien aard, dat er nu reden is om een alcoholverbod bij feesten als een huldiging in de APV op te nemen.

Omwonenden van het Museumplein houden hun hart vast. Hoewel de gemeente alles op alles zet om de huldiging van Ajax, die duurt van 16.00 tot 17.30 uur, rustig te laten verlopen, vreest de buurt toch dat de boel gaat escaleren. De omwonenden hadden liever gezien dat het feest in de buurt van het stadion was gehouden. Jan Schrijver van Buurtbelangen Museumplein zei gisteren dat de centraal gelegen locatie totaal ongeschikt is voor een bomvol spektakel als een huldiging. ,,Het is veel te druk voor een omgeving die al zo druk is.” Wel denken de omwonenden dat de gemeente voldoende maatregelen neemt.

Fakkels

Een groot aantal supporters nam vannacht al een voorschot op de feestelijkheden door de Ajax-spelersbus op te wachten bij het thuisstadion in Amsterdam. Daar werden de voetballers door honderden fans onthaald met fakkels, vuurwerk en keihard gezang. De kersverse voetbalkampioenen lieten de schaal alvast triomfantelijk aan de supporters zien. Onderweg van Doetinchem - waar Ajax met 4-1 won van De Graafschap - naar Amsterdam werden de spelers al op bruggen over de snelweg toegejuicht met vlaggen en vuurwerk. Ook in Amsterdam werd woensdagavond al op diverse plekken feest gevierd, zoals op het Leidseplein en het Koningsplein. Volgens de politie is alles rustig verlopen.

Volledig scherm Kaart van de huldiging. © Gemeente Amsterdam

Volledig scherm In 2011 werd Ajax voor het laatst gehuldigd op het Museumplein. © anp

Volledig scherm Luchtfoto van een dampend Museumplein in 2011 toen Ajax voor de dertigste keer de landtitel won. © ANP