Amsterdam wil snel actie tegen handgranaten

Vanmorgen werd nog een explosief gevonden en onschadelijk gemaakt bij een coffeeshop en was er een explosie in de stad, vermoedelijk een plofkraak. Alleen deze maand al werd er in de Spuistraat drie keer een handgranaat gevonden.

Steeds meer handgranaten

Incidenten als deze volgen elkaar in steeds hoger tempo op en niet alleen in Amsterdam. In 2017 waren er 22 incidenten met handgranaten. In 2018 waren het er al 43. En in amper vier maanden tijd staat de teller dit jaar al op 22. Dat is meer dan één per week.