Amsterdam wil feestende massa voorkomen en stelt noodverordening in voor het Leidseplein

Vanmiddag speelt Ajax tegen FC Emmen mogelijk de kampioenswedstrijd. De Amsterdammers hebben aan één punt genoeg om de landstitel binnen te slepen. Mocht dat gebeuren dan zal Ajax de kampioensschaal in een lege Johan Cruiff ArenA overhandigd krijgen. De gemeente wil een kampioensfeest in de stad vermijden.

Om feestende mensenmassa’s te voorkomen, heeft burgemeester Halsema een noodverordening ingesteld voor het Leidseplein en de directe omgeving. Dit betekent dat iedereen op of nabij het plein gefouilleerd mag worden door de politie. Ook terrassen op het plein zullen vandaag dicht blijven.

,,De coronaregels gelden nog altijd, het aantal besmettingen is ook in Amsterdam zorgelijk hoog. Grote groepen zijn een gevaar voor de volksgezondheid. Op overtredingen van de coronaregels kunnen boetes volgen en bij excessen treedt de politie op. De driehoek maakt zich er zorgen over dat groepen mensen zondag naar Amsterdam komen en roept iedereen op om grote groepen en drukte te vermijden”, zo laat de gemeente Amsterdam weten.

Een huldiging zal dit jaar niet plaatsvinden. Halsema heeft in de gemeenteraad laten weten met alternatieve manieren recht te willen doen aan het kampioenschap. ,,Als stad zullen we, mocht Ajax officieel kampioen worden, zichtbaar maken hoe ongelofelijk trots we zijn op onze ploeg, zonder verzameling van mensen­massa’s”, aldus de burgemeester.

Pilots

Afgelopen tijd vonden er pilots plaats waarbij publiek aanwezig was in de voetbalstadions. Maar het kabinet heeft vorige week een streep gezet door deze experimenten. Dit betekent dat de wedstrijd tussen Ajax en FC Emmen in een lege ArenA gespeeld zal worden. Dit tot teleurstelling van de supportersvereniging. ,,Als we 7500 geteste mensen hadden kunnen toelaten in het stadion was dat een betere oplossing geweest”, zei directeur Fabian Nagtzaam eerder al. Nu is het volgens Nagtzaam moeilijk in te schatten wat er gaat gebeuren. Hij roept iedereen op zich aan de maatregelen te houden. ,,Eén ding staat bij ons voorop: iedere fan is verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag. En als fans besluiten iets te gaan doen, hoop ik van ganser harte dat ze alle maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus in acht nemen.”

Afgelopen dinsdag was er nog sprake van grote drukte in Amsterdam vanwege Koningsdag. Onder meer in de Jordaan, op het Amstelveld en in het Vondelpark waren er enorme feestende mensenmassa’s op de been.

