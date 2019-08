‘Amsterdam veiligste stad van Europa, vierde van de wereld’

Morgen in De Ochtend Show to go: naar welke stad gaat het Songfesti­val en Angela kijkt tv

29 augustus Tv-columnist Angela de Jong is vrijdagochtend te gast in De Ochtend Show to go en vertelt wat ze vindt van een aantal nieuwe programma's dit seizoen. Ook te gast is Songfestival-verslaggever Noël van Hooft. Met hem hebben we het over de bekendmaking van de gaststad voor het Eurovisie Songfestival 2020. Presentatoren zijn Roel Maalderink en Yora Rienstra.