Amsterdam lokt beginnende leraar met woningregeling

De voorrangsregeling is een proef die deel uitmaakt van een actieplan om het lerarentekort aan te pakken. Volgens wethouder Laurens Ivens van Wonen vormen mensen uit de maatschappelijke dienstverlening de ,,ruggengraat van onze stad''. ,,Maar vaak zien we juist dat starters uit deze beroepsgroepen een te kleine portemonnee hebben om in de stad te wonen.''



De leraren die de regeling verzilveren, komen te wonen in gemengde complexen waar ook studenten, jongeren en statushouders zijn gehuisvest. In de toekomst wil Amsterdam de regeling uitbreiden naar starters die bij de politie, in de zorg of met de jeugd werken.



De woningregeling is niet de eerste maatregel om de hoofdstad aantrekkelijker te maken voor leerkrachten. Zo stelde de gemeente aan het begin van dit schooljaar 700.000 euro beschikbaar om de reiskostenvergoeding aan te vullen van docenten die buiten de stad wonen.



Amsterdam vreest dat veel vacatures in het onderwijs onvervuld blijven. Zo berekende de gemeente dat, als er geen actie wordt ondernomen, het tekort aan docenten in het basisonderwijs en middelbaar onderwijs in de komende twee jaar oploopt tot respectievelijk 415 en 70.