Amsterdam legt verkoop lachgas op straat aan banden

Dat schrijft burgemeester Femke Halsema in een brief aan de gemeenteraad. Aanleiding voor de maatregelen is de ‘explosief toenemende overlast door verkoop van lachgas op straat en de signalen over gezondheidsincidenten bij excessief gebruik’, aldus de burgemeester. Ook wil de gemeente meer aandacht voor de gevolgen van het gebruik van lachgas voor de gezondheid. Ook de vele lachgaspatronen die op straat rondslingeren, zijn een doorn in het oog van de Amsterdammer.



Volgens Halsema is het gebruik van lachgas niet strafbaar, maar dat betekent niet dat het overal zonder vergunning mag worden verkocht. Dat geldt ook voor bestellingen die online worden gedaan, schrijft ze. De burgemeester doelt hiermee op Ufogas, dat via bakfietsen op de uitgaanspleinen lachgas verkoopt. Ufogas levert na een online bestelling het gas via een koeriersbedrijf, dat in handen is van dezelfde eigenaar.



Ufogas heeft al te horen gekregen dat bij een overtreding gelijk een dwangsom van duizenden euro’s wordt opgelegd. Andere verkopers krijgen eerst een boete van 95 euro en moeten als ze opnieuw in de fout gaan een dwangsom betalen.