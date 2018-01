Amsterdam krijgt mopshondjescafé

Moordzaak Nicky Verstappen: grootste DNA-ver­want­schaps­on­der­zoek ooit

11:26 Meer dan de eerder genoemde 15.000 mannen krijgen een oproep om mee te doen aan een groot DNA-verwantschapsonderzoek naar de moord op Nicky Verstappen in 1998. Om hoeveel het precies gaat, maakt de politie morgen bekend. Hoofd-Communicatie in het onderzoek Dick van Gooswilligen noemt het aantal van 23.000 dat vanmorgen werd genoemd in een persbericht 'voorbarig'.