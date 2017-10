Amsterdam gaat grote terreuroefening organiseren

De oefening vindt plaats bij restaurant Haddock in Amsterdam-Oost en het nog niet in gebruik genomen metrostation Europaplein in Amsterdam Zuid. Figuranten doen mee en er wordt gebruikgemaakt van oefenmunitie. Ook de crisisorganisatie in het stadhuis en het hoofdbureau van politie zijn vertegenwoordigd. De grootschalige oefening is volgens de gemeente 'zichtbaar en hoorbaar' voor Amsterdammers.