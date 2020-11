Amsterdam en twintigers laten piek achter zich, Rotterdam en ouderen nog niet

‘Sek­te-pro­feet Robert B. werd opgepakt omdat zijn vrouw een geheime affaire had’

1 november Een geheime liefdesaffaire van een 25-jarig vrouwelijk sektelid heeft ertoe geleid dat de Nederlandse ‘profeet’ Robert B. van de omstreden Orde der Transformanten onlangs in Duitsland werd opgepakt. Hij wordt onder meer verdacht van het vastzetten en misbruiken van deze jonge vrouw, Emma. Volgens de Orde was Emma de vrouw van de 58-jarige voorganger van de Orde en ging zij vreemd. Robert B. wordt ook verdacht van tien gevallen van seksueel misbruik in Hoeven en van twee verkrachtingen in Duitsland.