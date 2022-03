Amnesty ziet af van kort geding om foto Willem Engel met logo organisatie

Volgens Amnesty waren de afbeeldingen in strijd met de merk- en auteursrechten van naam en logo. Een van deze ‘posters’ moest duidelijk maken dat tegenstander van de coronamaatregelen Willem Engel een politieke gevangene is. Door het verwijderen van de afbeeldingen is het ‘misverstand dat Amnesty actievoert voor Willem Engel’ uit de wereld, zegt de woordvoerder.

Pols deelt nog wel afbeeldingen in de kleuren van de mensenrechtenorganisatie. ,,Omdat het logo er niet meer op staat en het een oproep aan Amnesty betreft, behoort dat gewoon tot de vrijheid van meningsuiting. Iedereen mag Amnesty aanspreken en vragen om iets te doen’’, aldus de organisatie. ,,Amnesty blijft wel in de gaten houden of Pols het merkenrecht van Amnesty niet schendt en valse verwachtingen wekt over acties van Amnesty voor Willem Engel.’’

De jurist van Viruswaarheid zei vrijdag al dat hij de posters zou verwijderen, waarbij een misverstand zou kunnen ontstaan over wie de afzender is. Dat heeft hij afgelopen weekend dus gedaan. Berichten waarin Pols forse kritiek uit op de mensenrechtenorganisatie blijven wel staan, benadrukt de jurist.

Volgens Pols maakt Amnesty ‘een slechte beurt’ door het niet op te nemen voor Engel. Pols vindt namelijk dat de organisatie niet consequent is in het selecteren van de zaken waarvoor zij actievoeren. ,,Er zijn tientallen vergelijkbare zaken van opruiing in het buitenland waar Amnesty van alles van vindt, en in het geval van Willem horen we niets van ze. Dat vind ik kwalijk’’, zegt Pols.

Amnesty had hier eerder op gereageerd door te stellen dat er op dit moment geen politieke gevangenen of gewetensgevangenen achter de tralies zitten in Nederland. Maar dat omschreef Pols als ‘totale onzin’. ,,Hoe kunnen ze die claim maken als zij het dossier rond Willem Engel niet eens kennen? Ze mogen blij zijn dat wij het werk voor hen doen.’’

Twee weken langer in cel

De oprichter van Viruswaarheid zit op dit moment vast omdat hij verdacht wordt van het plaatsen van opruiende berichten tijdens de coronacrisis. Afgelopen vrijdag besliste de rechter-commissaris van de rechtbank in Rotterdam dat de man twee weken langer in de cel blijft.

