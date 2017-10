Amerikaanse zeezeilsters waren zoetwatermatrozen

De twee hebben nu in de Amerikaanse media toegegeven dat ze hun reis op zijn minst amateuristisch hadden voorbereid en nog erger: zogenaamde zeilster Tasha Fuiva had zelfs nooit eerder voet op een zeilboot had gezet. Niettemin waagden de vrouwen samen met hun twee honden de moeilijke overtocht van Hawaï naar Tahiti in Frans-Polynesië. ,,Ik had geen idee waar we aan begonnen”, erkent Appel nu. Zij had wél zeilervaring, haar partner echter totaal niet. Dat ze het overleefden - hun zeilboot werd uiteindelijk gespot door een Taiwanese vissersboot na maanden ronddobberen op de Stille Oceaan – was volgens beiden te danken aan 'puur geluk' en aan de adviezen van vissers. Die hadden de vrouwen aangeraden 'vooral veel voedsel aan boord te nemen'.