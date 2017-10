Amerikaanse staten willen Trump dwingen tot Obamacare betalingen

video Overijsselse politie spoort fietsendief op dankzij 11-jarige jongen

13 oktober De 11-jarige Victor Smit uit het Overijsselse Ommen blijkt een echte speurneus. De jongen vond onlangs meerdere gestolen fietsen in het bos en tipte daarover de politie. Die wist de dief te pakken. Daarom was een beloning op zijn plaats. Hij werd vandaag op school verrast door twee agenten die een taart kwamen brengen. Ze riepen de jongen uit tot 'Rechercheur van het jaar in Ommen'.