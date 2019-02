Amerikaanse farmaceuten klagen over bemoeienis Nederland

Est steelt peperdure horloges in PC Hooft­straat en wordt gepakt in bus naar Berlijn

4 februari De Duitse politie heeft vrijdag in het grensplaatsje Bunde een 34-jarige man uit Estland in de kraag gegrepen die die dag een overval had gepleegd op een juwelier in Amsterdam. De verdachte verborg in zijn rugzak veertien dure horloges met een totale waarde van 125.000 euro.