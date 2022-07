Amerikaan (33) na neersteken agenten bij avondklokcontrole: ‘Dit was eerzaam’

Eric Jeffrey T. stak rond 22.00 uur op de Van Houtenlaan een politieman meerdere keren in zijn gezicht en hals. De agent raakte zwaargewond. Een politievrouw werd in haar been gestoken. Een koppelriem voorkwam dat ze in haar buik werd geraakt. T. was samen op straat met Justin de G. (22) uit Winschoten, met wie hij 2,5 jaar een relatie had en die hij ‘zijn vrouw’ en ‘Emma’ noemt. De agenten wilden hun identiteitsbewijzen controleren. T. verbleef sinds september 2020 illegaal in Nederland.

‘Ik wil voor haar doden’

Volgens T. was hij gaan steken omdat De G. geen identiteitsbewijs bij zich had. Hij was bang dat zijn partner opgepakt zou worden en weer naar een GGZ-instelling moest, zo zei hij donderdag bij de rechtbank in Groningen. Zijn partner was systematisch misbruikt en mishandeld, aldus T. ,,Dit werd georganiseerd door het gezondheidssysteem, dat helemaal verrot is, en verdedigd door de overheid.” Hij noemt zijn actie ‘eerzaam’. Hij wilde niet weglopen en ‘Emma’ verraden. ,,Ik wil voor haar sterven, voor haar doden”, zei hij tegen de rechter. ,,Geef mij de vrijheid of geef mij de dood.”

,,Ik ben degene geweest die de agent heeft gestoken”, aldus T. over de aanval op de politieman. Volgens hem was ‘Emma’ slechts een omstander. De G. verschijnt vrijdag voor de rechter. T. en De G. vluchtten na de steekpartij naar Frankrijk, waar ze werden aangehouden. T. is onderzocht in het Pieter Baan Centrum.

Het Openbaar Ministerie gaat uit van een poging tot doodslag en een poging tot zware mishandeling. De officier van justitie maakt later op de dag de strafeis tegen T. bekend.