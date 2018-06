Ambulancepersoneel ontevreden over cao-voorstel: mogelijk acties

Het ambulancepersoneel is ontevreden over onder andere het salaris en de werkdruk. Ook willen de ambulancemedewerkers duidelijke afspraken over de mogelijkheden om eerder te stoppen met werken. Aan die eisen wordt in het nieuwe voorstel voor de cao voor 2018-2019 onvoldoende gehoor gegeven, stellen de leden. Zo is er voor 2018 wel een loonsverhoging afgesproken, maar wordt deze in 2019 grotendeels tenietgedaan omdat de onregelmatigheidstoeslag dan een stuk lager wordt. ,,Juist voor ambulancemedewerkers die vaak onregelmatige diensten draaien, bestaat een belangrijk deel van hun inkomsten uit die toeslag", zegt Fred Seifert, bestuurder FNV Zorg & Welzijn. ,,Ook willen de medewerkers duidelijke afspraken over eerder kunnen stoppen met werken. Dit fysiek en mentaal zware werk kun je niet tot je 67ste blijven doen.''