Ambtenaren Belastingdienst eisen straf voor leiding

Ouders aangehou­den terreurver­dach­te: 'Dit hadden we nooit verwacht'

De politie heeft gisteren twee mannen van 20 en 34 jaar uit Zoetermeer aangehouden die worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische, jihadistische aanslag. De aanslag met bomvesten en een of meer autobommen had vermoedelijk eind van het jaar in Nederland gepleegd moeten worden. Dat meldt het Openbaar Ministerie vandaag. De twee werden aangehouden na een infiltratieoperatie door de politie. De ouders van de 20-jarige verdachte zijn geschokt: ,,Als dit waar is, keuren we het af."