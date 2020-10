Amber Alert voor 15-jarige Celine, is mogelijk in levensgevaar

politie zoekt manDe politie heeft vanavond een Amber Alert uitgegeven voor de vermiste Celine van Es (15) uit het Brabantse Berghem. Zij is vrijdag 23 oktober voor het laatst gezien in haar woonplaats en sindsdien vermist. Volgens de politie is zij mogelijk in levensgevaar en in “zorgwekkend gezelschap”. Uit onderzoek blijkt dat zij door een onbekende man met een auto, een geel-groene Kia Picanto, is opgepikt in de buurt van haar huis.

Vrijdagavond vertrok de 15-jarige Celine van Es vanuit haar woning in Berghem. Zij is diezelfde avond voor het laatst gezien in de Schoolstraat, maar sindsdien ontbreekt elk spoor. ,,Wij weten dat er berichten rond gaan dat Celine in Groningen zou zijn of onder dwang is meegenomen”, liet een woordvoerder gisteren weten.

,,Wij houden rekening met alle mogelijke omstandigheden en scenario’s in dit onderzoek, waaronder die mogelijkheden. Maar ook als dat niet zo is, blijft het een minderjarig meisje van 15 dat we snel willen vinden!”, voegt hij eraan toe.

Tips

Opsporing Verzocht besteedde gisteravond in de uitzending aandacht aan de vermiste Celine. Volgens de politie leverde dat vier tips op. Eerder werd al een Vermist Kind Alert verstuurd, woensdagavond dus een Amber Alert. Dat wil zeggen dat de politie denkt dat Celine mogelijk in levensgevaar is.

Haar familie zegt zich ernstige zorgen te maken en probeert haar te vinden. Tot nu toe lukt het hen niet om contact met haar te krijgen.

Signalement

Celine is 1.65 m, blond, blank, grijs/groene ogen, zwarte jas met een gouden streep op de borst. Verder is de capuchon van de jas aan de binnenkant met goud gevoerd. Celine had toen zij voor het laatst gezien werd een camouflage legging aan. Ze droeg zwarte sportschoenen.

