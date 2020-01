Ambassadeur waarschuwt Chinese gemeenschap in Nederland voor coronavirus

Nu blijkt dat het virus ook in Frankrijk drie slachtoffers heeft gemaakt, zijn preventieve maatregelen volgens de Chinese ambassadeur Xu Hong extra belangrijk. ,,Als u zich niet zo lekker voelt, adviseer ik om naar het ziekenhuis te gaan. De ambassade staat klaar voor hulp’’, zei hij in zijn toespraak in het Haagse Stadhuis die werd bijgewoond door enkele duizenden Chinezen en Nederlanders.



Over de verspreiding van het virus onderhoudt de Chinese ambassade in Den Haag nauw contact met de Chinese autoriteiten, de Nederlandse overheid en de Wereldgezondheidsorganisatie, zei hij. ,,Ik wil benadrukken dat u niet bang hoeft te zijn. Natuurlijk is het wel belangrijk om goed op de hygiëne te letten. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat het virus niet naar Nederland komt.’’