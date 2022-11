Ambassade Qatar pakt handtekeningen voor steun arbeiders niet aan

Met videoDe ambassade van Qatar in Den Haag heeft mensenrechtenorganisatie Amnesty International dinsdag met 60.000 handtekeningen op de stoep laten staan. Die waren van mensen die willen dat het land een compensatiefonds in het leven roept voor de arbeidsmigranten aldaar. Die hebben onder barre omstandigheden aan de stadions voor het huidige WK voetbal in Qatar moeten werken, en daar vielen vele doden bij. Qatar liet ook hotels en andere faciliteiten bouwen.

De oproep voor een fonds is ook gericht aan voetbalfederatie FIFA. ,,De ambassade heeft helaas de handtekeningen niet in ontvangst willen nemen en dat betreuren wij zeer”, aldus Amnesty. ,,We waren graag in gesprek gegaan.”

,,We hebben ze symbolisch achtergelaten, door middel van een bord waarop het aantal 60.000 is geschreven”, meldt de zegsman van Amnesty verder.

De ellende van de arbeiders werpt voor velen een grote schaduw over het hele voetbalfestijn. ,,De arbeidsmigranten die het WK mogelijk maakten, betaalden daarvoor een hoge prijs. Ze moesten lange dagen in de zinderende hitte werken en kregen vaak te laat of helemaal niet betaald. Families van overleden arbeiders verloren hun geliefde en blijven achter zonder kostwinner. Het is hoog tijd voor Qatar en de FIFA om de uitgebuite arbeiders en hun families te compenseren”, vindt Amnesty.

De secretaris-generaal van het organisatiecomité van het WK voetbal, Hassan Al Thawadi, heeft dinsdag in een interview gesproken over meerdere honderden overleden arbeidsmigranten in Qatar. “De schatting is rond de 400, tussen de 400 en 500. Ik heb het exacte aantal niet”, zei hij in gesprek met Piers Morgan van de Britse zender Talk TV.

Leden van Amnesty International voorafgaand aan het aanbieden van handtekeningen aan bij ambassade van Qatar.

