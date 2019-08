Amazonebranden leven enorm op social media: ‘Pray for the Amazon, longen van de aarde’

Omwonenden eisen landelijke stop op kleinscha­li­ge gaswinning

10:13 Alle kleinschalige gaswinning in Nederland moet worden stopgezet, tot meer duidelijk is over de gevolgen voor kwetsbare natuur. Die oproep doen Milieudefensie en dertien bewonersgroepen, waaronder de Waddenvereniging, in een open brief.