Altrecht Den Dolder doet aangifte wegens bedreigingen

UPDATE Grote brand bij afvalverwerker in Amsterdam

16:51 Bij afvalverwerker AEB aan de Australiëhavenweg in Amsterdam-West woedt vanmiddag een zeer grote brand. Volgens een woordvoerder van de brandweer is de brand uitgebroken in een opslagloods die voor een kwart gevuld is met batterijen. De loods kan als verloren worden beschouwd.