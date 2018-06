Alsnog uitkering voor topambtenaar die ontslag nam

Een voormalig topambtenaar van de gemeente Schiedam die zelf ontslag nam, krijgt tóch een gedeeltelijke WW-uitkering. Het UWV weigerde hem die, omdat hij door eigen toedoen werkloos was geworden, maar volgens de hoogste bestuursrechter waren er omstandigheden binnen en buiten de gemeente waardoor het voorstelbaar was dat de man ontslag nam.

Door die omstandigheden valt het de betrokkene niet volledig aan te rekenen dat hij, door zelf ontslag te nemen werkloos werd, oordeelde de Centrale Raad van Beroep (CRvB) vandaag. Die bepaalde in zijn uitspraak dat de voormalige topambtenaar alsnog een WW-uitkering krijgt maar geen volledige uitkering over het eerste halfjaar.

Verwijtbaar werkloos

Betrokkene vroeg de gemeente Schiedam na een onderhandelingstraject hem ontslag te verlenen. De situatie binnen de gemeente was volgens de bestuursrechter echter zodanig dat hij in dienst had kunnen blijven. 'Op het moment van de ontslagname was weliswaar besloten dat er een onderzoek naar zijn functioneren zou komen maar dat had hij kunnen afwachten.'

Betrokkene was op dat moment vrijgesteld van werkzaamheden. Er waren geen omstandigheden die maakten dat hij toch (direct) ontslag moest nemen. 'Iemand die zelf ontslag neemt zonder dat daar zwaarwegende redenen voor zijn, is volgens de wet 'verwijtbaar werkloos' en heeft geen recht op een WW-uitkering. Het UWV had dit om die reden geweigerd.'

Chaotische situatie

De voormalige topambtenaar was volgens de CRvB dus 'verwijtbaar werkloos' maar volgens de wet moest tevens de vraag worden beantwoord of hem ook 'in overwegende mate' te verwijten viel dat hij werkloos werd. Dat was niet het geval, zegt de Beroepsrechter.

'Toen de ambtenaar ontslag nam, was de situatie binnen de gemeente chaotisch. Een rapport van het Bureau Integriteit Gemeenten (BING) had een aanzienlijke impact binnen de organisatie en heeft tot gevolg gehad dat andere managers ofwel waren vertrokken ofwel ziek thuis zaten. Bovendien kreeg de kwestie veel aandacht in de media', staat in de uitspraak.

'Tenslotte is betrokkene tijdens het onderhandelingstraject te kennen gegeven dat er negatieve signalen van medewerkers waren over zijn functioneren. Door dit alles is het voorstelbaar en te billijken dat betrokkene er met het oog op zijn arbeidsmarktpositie voor koos om zelf ontslag te nemen en zich op zijn toekomst te richten.'

'Alles bij elkaar is de CRvB van oordeel dat het betrokkene niet in overwegende mate kan worden verweten dat hij verwijtbaar werkloos is geworden. Dit betekent dat hij wel een gedeeltelijke WW-uitkering krijgt.'