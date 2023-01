Als ze de Rolex om haar pols zien, volgen overvallers Desiree naar haar woning en slaan ze toe

Corrupte douanier uit Brecht is schoon­broer van bekende drugsbaron ‘Black’: ‘Als je collega’s mee aan boord kunt krijgen, kan er goed verdiend worden’

Douanier Maarten V.O. (38) uit Brecht - met bijnaam ‘Exodus’ - is veroordeeld tot vijf jaar cel waarvan de helft met uitstel. De man keek na of pas aangekomen containers door de douane zouden worden gecontroleerd op verborgen cocaïne en stuurde die info via Sky ECC door aan een onbekende opdrachtgever. Maarten V.O. is de schoonbroer van drugscrimineel ‘Black’.

27 januari