Als we ons niet inzetten staat het water ons straks letterlijk aan de lippen

Een aanslag, waarschu­wing of vergissing? Nog altijd onduide­lijk waarom Michel werd doodgescho­ten

Exact een jaar na de fatale schietpartij aan de Kervelstraat in Apeldoorn, waarbij vader Michel Zuman (41) om het leven kwam, houdt de politie alle scenario’s nog open. Een verdachte is nog niet gepakt. Experts spreken van een uitzonderlijk ingewikkeld onderzoek. ,,Het is een klereklus.”

15:01