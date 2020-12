Als we de middenstand willen redden, moeten we eerst de bezorgers redden

Het is een eindejaarsdilemma. Ik wil heel graag de kleine winkeliers steunen die in deze tweede lockdown weer hun winkel hebben moeten sluiten. Monter mailen ze mij dat ik nog altijd online kan bestellen, en of ik dat vooral wil doen.



Ik ben blij dat ik mijn koopziekte eindelijk eens kan inzetten als iets positiefs, iets waarmee ik andere mensen help. Ik wil namelijk ook dat de boekhandel in onze eigen stad openblijft, en die ene leuke kledingwinkel in Den Bosch waar ik altijd zo goed geholpen wordt, en tal van andere kleine ondernemers met mooie winkels. Ik wil ze steunen. Het geld brandt in mijn zak.