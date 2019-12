Als Tanis schiet is het ‘red alert’: reconstructie van de meest angstige dag van 2019

Vechtschei­dings­ten­tje in voortuin aanstaande ex: ‘Ik wil laten zien dat dit kan gebeuren in Nederland’

7:25 Sinds eerste kerstdag staat Linda Holtman (51) met een tentje in de tuin van het huis in Lippenhuizen dat ze deelt met haar aanstaande ex. Ze wil eindelijk, ‘face to face’, de echtscheiding afhandelen, zegt ze. Wel heeft de kortgedingrechter gisteren bepaald dat zij vandaag om 12.00 uur haart tentje moet hebben afgebroken. Ze kreeg een straatverbod opgelegd.